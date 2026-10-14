闲置逾10年的中朝新鸭绿江大桥，将在星期四（10月15日）正式开通。

据央视新闻报道，中朝双方商定相关开通安排，并将在当天共同举行开通仪式。

新鸭绿江大桥全长约三公里，连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市。大桥在2010年12月开工，2013年主桥合龙，原定2014年竣工通车，却因朝鲜迟迟未修建接驳道路而延后启用。

这座大桥曾被视为中朝关系迈入新时代的象征，也是北京推动平壤谨慎实行出口导向型经济改革的一环。不过，朝鲜持续进行核试验导致两国关系转冷，朝方接驳工程长期停滞，大桥朝鲜一端多年来只通向一片荒地。

随着中朝关系回暖，中国国家主席习近平今年6月访问朝鲜后，大桥工程恢复施工。两国也已重启客运列车，以及往返北京和平壤的直飞航班。

据路透社此前报道，韩国卫星影像分析公司SI Analytics在今年9月发布的报告中披露，大桥朝方一侧的海关和出入境设施的主体工程已在当月初接近完工。

报告指出，朝鲜运用标志性的“速度战”模式，在短短四个月内迅速推进这个停滞12年的项目。现场已出现道路铺设、周边绿化和临时辅助建筑拆除等收尾迹象。