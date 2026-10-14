闲置逾10年 中朝新鸭绿江大桥明正式开通
连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的中朝新鸭绿江大桥，将在星期四（10月15日）正式开通。 （路透社）
闲置逾10年的中朝新鸭绿江大桥，将在星期四（10月15日）正式开通。
据央视新闻报道，中朝双方商定相关开通安排，并将在当天共同举行开通仪式。
新鸭绿江大桥全长约三公里，连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市。大桥在2010年12月开工，2013年主桥合龙，原定2014年竣工通车，却因朝鲜迟迟未修建接驳道路而延后启用。
这座大桥曾被视为中朝关系迈入新时代的象征，也是北京推动平壤谨慎实行出口导向型经济改革的一环。不过，朝鲜持续进行核试验导致两国关系转冷，朝方接驳工程长期停滞，大桥朝鲜一端多年来只通向一片荒地。
随着中朝关系回暖，中国国家主席习近平今年6月访问朝鲜后，大桥工程恢复施工。两国也已重启客运列车，以及往返北京和平壤的直飞航班。
据路透社此前报道，韩国卫星影像分析公司SI Analytics在今年9月发布的报告中披露，大桥朝方一侧的海关和出入境设施的主体工程已在当月初接近完工。
报告指出，朝鲜运用标志性的“速度战”模式，在短短四个月内迅速推进这个停滞12年的项目。现场已出现道路铺设、周边绿化和临时辅助建筑拆除等收尾迹象。