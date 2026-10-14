中国科技巨头阿里巴巴推出新一代人工智能（AI）眼镜及耳机，进一步拓展消费电子市场，并尝试将穿戴设备打造成旗下AI助手“千问”的重要入口，与美国科技巨头Meta等企业竞争。

综合彭博社和第一财经报道，阿里巴巴星期二（10月13日）在杭州发布千问AI眼镜N1、N1 Pro，以及与美国音响品牌Bose合作开发的AI耳夹式耳机，三款产品已在中国电商平台正式开售。

其中，N1系列眼镜搭载5000万像素影像系统，支持环境感知、多语言翻译、会议纪要及语音办事等功能。售价较高的N1 Pro则新增眼动交互、虹膜身份验证，以及心率、血氧和皮肤温度等实时监测功能。

售价方面，N1和N1 Pro标准套装分别为2899元（人民币，下同，约530新元）和3399元。叠加中国政府补贴及限时优惠后，两款眼镜售价分别降至2218元和2600元起。

至于与Bose联合开发的千问AI耳夹式耳机，原价为1299元，优惠后售价为1099元起，支持多语言翻译、AI实时记录及语音任务处理。

阿里巴巴集团千问事业部副总裁宋刚说，千问的目标是成为每个人的个人代理（Personal Agent），而AI穿戴设备是千问在现实世界的延伸，让AI从被动等待用户指令，转向主动提供服务。

阿里巴巴正积极发展涵盖数据中心、AI晶片、大语言模型、软件及终端设备的全栈AI业务。通过推出智能眼镜和耳机，公司希望将千问的功能进一步融入用户日常生活，并与电商、支付等现有业务结合。

彭博社指出，阿里巴巴新款AI眼镜的定价并不低于Meta旗下的Ray-Ban智能眼镜，显示公司试图以产品功能和品质，而非单纯依靠低价争夺市场。

不过，中国AI眼镜市场仍面临消费者接受度不足的挑战。市场研究机构IDC数据显示，今年第二季中国智能眼镜出货量为61万1000台，同比下降8%，首次出现负增长。

分析人士认为，AI眼镜目前仍处于消费者导入阶段。如何在续航、重量、性能和价格之间取得平衡，并让AI功能真正融入日常生活，将是厂商扩大市场的关键。