中国今年前三季度货物贸易进出口总值同比增长18.8%，其中9月份单月进出口规模首次突破5万亿元（人民币，下同，9565亿新元），同比大增27.5%。中国对美国贸易持续回升，集成电路出口则接近翻倍。

中国海关总署星期三（10月14日）公布的数据显示，今年前三季度货物贸易进出口总值达39.94万亿元，同比增长18.8%。

其中，出口总额达23.2万亿元，增长16.4%；进口16.74万亿元，增长22.3%，进口增幅高于出口。

从季度来看，中国外贸增速逐季加快，第一季进出口同比增长15.3%，第二季增长18.3%，第三季进一步扩大至22.3%。

9月份单月进出口总值达5.16万亿元，首次突破5万亿元，同比增长27.5%，连续六个月保持两位数增长。其中，出口3.03万亿元，增长29.6%；进口2.13万亿元，增长24.6%。

中国海关总署副署长王军在国务院新闻办公室举行的记者会上说，今年前三季度，中国对美国贸易持续回升，双边进出口总值达3.18万亿元，同比增长4.1%。

从出口结构来看，装备制造业表现突出，贡献了前三季度近九成的出口增量，中间品占出口总值的比重则超过一半。

其中，集成电路出口同比大增99.1%。绿色产品出口也保持强劲增长，电动汽车出口增长72.3%，锂电池增长36.4%，风力发电机组及零部件增长22.4%。

展望第四季，王军说，尽管当前国际形势变乱交织、各种风险挑战层出不穷，但中国外贸发展的动力和活力增强、韧性彰显。四季度进出口持续增长有基础、有支撑。