台湾知名主持人蔡康永现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选活动后，中国大陆国台办回应称，在大是大非问题上没有任何模糊空间，任何人或势力都不能一边赚取大陆发展红利，一边与台独分裂势力勾连纠缠，做“两面人”。

长期活跃于大陆娱乐圈的蔡康永，10月4日手持应援棒现身沈伯洋竞选总部成立大会，称自己是“来见识下”、“听听各方意见”。此事引发大陆网民不满，零跑汽车、《时尚芭莎》和唯泰中国等随后下架相关合作产品。

中国大陆此前已将沈伯洋列入“台独顽固分子清单”，并以涉嫌分裂国家犯罪为由对他立案侦查。

国台办发言人陈斌华星期三（10月14日）在例行新闻发布会上回应相关提问时说，沈伯洋的所作所为人尽皆知，任何形式的“台独”分裂活动，“都是对中华民族根本利益的严重损害，我们都坚决反对”。

他说：“我们始终尊重和保障台湾同胞正当的言论与表达自由，但在大是大非问题上没有任何模糊的空间。”

陈斌华还说，“维护统一、反对‘台独’是全体中国人民的共同意志”，任何人、任何势力都不能一边赚取大陆发展红利，一边与“台独”分裂势力勾连纠缠，做“两面人”。