中国大陆国台办指台湾民进党台北市长候选人沈伯洋的父亲沈土城，在名下公司去年被大陆制裁后，转而通过另一家公司继续与大陆企业进行贸易往来，因而宣布对有关公司实施惩戒。

国台办发言人陈斌华星期三（10月14日）在例行记者会上说，国台办去年6月已宣布对沈土城担任负责人的兆亿有限公司实施惩戒。

陈斌华称，经查，沈土城为躲避制裁，以另一家公司VWAY名义，继续与大陆相关企业进行贸易往来与业务合作，从中谋取经济利益。

他批评沈伯洋一边鼓噪“反中抗中”、阻碍两岸交流合作，一边会同亲属想方设法从大陆赚钱。

陈斌华强调，大陆决不允许“台独”顽固分子关联企业在大陆谋利，决定对VWAY公司实施惩戒，采取禁止其与大陆组织、企业、个人进行任何交易、合作等必要措施。

香港《文汇报》星期二（10月13日）报道，沈土城2005年在英属维尔京群岛成立VWAY公司，原本主要从大陆采购布料、地毯等纺织品。去年6月兆亿公司遭制裁后，VWAY也承接了兆亿原有的保温杯、汽车配件等商品业务。

报道引述贸易数据称，VWAY从去年6月至今年3月，与大陆企业进行39笔交易，贸易额约69万美元（约88万新元），超过该公司此前三年多与大陆的贸易总额。

沈伯洋星期二晚间回应有关报道时，质疑“为什么一直都是香港媒体爆料这些事情？大家应该可以看得很清楚”，“给港媒开心一下也好”。

他说，台湾检方近日才证实，曾有香港人士委托当地征信业者跟监他，而港媒约从前年起便开始抹黑他的家族企业。

沈伯洋2024年10月被大陆列入“台独”顽固分子清单，禁止他及其家属入境中国大陆和港澳地区，并限制其关联机构与大陆有关组织及个人合作。

去年6月，国台办进一步宣布制裁沈土城担任负责人的兆亿有限公司，禁止其与大陆企业及个人进行任何交易或合作。同年7月，大陆海关废止名为Sicuens International CO., LTD.的企业在海关的登记注册。国台办当时称，这一企业的登记资料与兆亿有限公司一致。