港府延长三电视台经营年限 要求加播国民教育节目
香港市民9月16日在一家餐厅内观看特首李家超公布香港第一个五年规划及施政报告的电视直播。 （中新社）
香港特区政府批准三家免费电视台的经营牌照续期12年，并放宽部分经营限制，同时要求电视台增播国民教育节目，以及目的为“说好香港故事”的英语节目。
综合香港《明报》、网媒“香港01”等报道，香港特首李家超会同行政会议批准香港电视娱乐（ViuTV）、无线集团（TVB）及有线宽频开电视的免费电视节目服务牌照续期申请，为期12年。
香港通讯局同时批准多项放宽措施及加强规定。放宽措施包括增加粤语综合频道可播放普通话节目的时间，由每日2.4小时增加至4.8小时；允许英语综合频道以节目原声道直播体育赛事、大型活动及盛事活动等。
加强规定方面，港府规定电视台将国民教育节目从“时事”类别中分拆成新类别，每周播放时数由半小时增至一小时。
同时，电视台须增设每周一小时的“英语制作”节目播放要求，目的是说好香港故事。本地制作节目时数要求则提高10%，但扩大范围至涵盖香港电台的节目，并取消“独立本地制作”要求。
香港商务及经济发展局发言人称，中国“十五五”规划（2026年至2030年）及香港首个五年规划提出增加主流媒体国际传播能力，通讯局建议的放宽措施及加强规定，可在应对不断演变的广播环境和符合公众期望之间取得适当平衡。
据报道，香港电视娱乐、无线集团及有线宽频开电视分别承诺在续牌首六年内投资22.98亿元（港元，3.75亿新元）、62.3亿港元，以及9.5亿港元，总投资额为94.78亿港元。