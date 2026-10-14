香港特区政府批准三家免费电视台的经营牌照续期12年，并放宽部分经营限制，同时要求电视台增播国民教育节目，以及目的为“说好香港故事”的英语节目。

综合香港《明报》、网媒“香港01”等报道，香港特首李家超会同行政会议批准香港电视娱乐（ViuTV）、无线集团（TVB）及有线宽频开电视的免费电视节目服务牌照续期申请，为期12年。

香港通讯局同时批准多项放宽措施及加强规定。放宽措施包括增加粤语综合频道可播放普通话节目的时间，由每日2.4小时增加至4.8小时；允许英语综合频道以节目原声道直播体育赛事、大型活动及盛事活动等。

加强规定方面，港府规定电视台将国民教育节目从“时事”类别中分拆成新类别，每周播放时数由半小时增至一小时。

同时，电视台须增设每周一小时的“英语制作”节目播放要求，目的是说好香港故事。本地制作节目时数要求则提高10%，但扩大范围至涵盖香港电台的节目，并取消“独立本地制作”要求。

香港商务及经济发展局发言人称，中国“十五五”规划（2026年至2030年）及香港首个五年规划提出增加主流媒体国际传播能力，通讯局建议的放宽措施及加强规定，可在应对不断演变的广播环境和符合公众期望之间取得适当平衡。

据报道，香港电视娱乐、无线集团及有线宽频开电视分别承诺在续牌首六年内投资22.98亿元（港元，3.75亿新元）、62.3亿港元，以及9.5亿港元，总投资额为94.78亿港元。