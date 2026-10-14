美国总统特朗普新任命的白宫新闻秘书扎卡里亚（Katie Zacharia），在被问及在哪里通过律师资格考试时，回答“我搬到中国的时候”，却未说明具体地点，引发外界对她律师执业资格的质疑。

综合香港《南华早报》和美国《国会山报》报道，扎卡里亚星期二（10月13日）首次主持白宫新闻简报会后，在白宫南草坪陪同特朗普接受记者提问。

一名记者向特朗普询问，扎卡里亚究竟在哪个州通过律师资格考试。特朗普随即转向扎卡里亚，重复问道：“哪个州？”扎卡里亚则回答：“我搬到中国的时候。”

扎卡里亚过去曾多次在媒体上自称律师。根据她的领英（LinkedIn）资料，她毕业于美国佩珀代因大学法学院，并曾于2011年至2013年在北京中伦律师事务所国际业务团队任职。

在北京期间，她还参与公益组织“Compassion for Migrant Children”的工作，负责筹款及传播事务。这一组织主要关注中国农民工子女的生活和教育问题。

但新闻通讯平台Popular Information此前曾对扎卡里亚的法律职业经历提出质疑。该平台指出，扎卡里亚过去在福克斯新闻及其他媒体节目中亮相时，曾多次自称律师。

《南华早报》查阅纽约州、加利福尼亚州、得克萨斯州、佛罗里达州及华盛顿特区的律师注册记录，均未发现扎卡里亚的名字。

独立记者莱古姆（Judd Legum）也称，在美国全部50个州及华盛顿特区，均未找到扎卡里亚获得律师执业资格的记录。

不过，通过律师资格考试与正式取得律师执业资格属于不同程序，因此这尚不足以证明扎卡里亚未曾通过考试。此外，根据中国2011年国家司法考试规定，报考者必须具有中国国籍，外国人不得参加考试。