中国大陆国台办披露，台湾联华电子前董事长曹兴诚的弟弟在上海机场被拒绝入境中国大陆，并强调对“台独”分裂行径决不姑息。

国台办发言人陈斌华星期三（10月14日）在例行记者会上，被问及曹兴诚弟弟近日尝试进入大陆，但在上海机场被拒绝入境一事。

陈斌华回应说，曹兴诚已被列入“台独”顽固分子清单并实施制裁，其本人及家属被禁止进入大陆和香港、澳门特别行政区。

他强调，中国大陆欢迎两岸民众常来常往，但对“台独”分裂行径决不姑息。“台独”顽固分子破坏两岸关系、损害民众利益，所作所为害人害己，必遭严惩。

曹兴诚是台湾半导体企业联华电子前董事长，近年来积极参与台湾民防活动，并曾宣布出资支持民防组织“黑熊学院”。

2024年10月14日，国台办宣布将曹兴诚与民进党立委沈伯洋列入“台独”顽固分子清单，同时对黑熊学院实施惩戒。

大陆当时指控，曹兴诚为黑熊学院提供巨额资金支持，并鼓吹“以武拒统”等主张，因此决定禁止他与沈伯洋及其家属进入大陆及港澳地区，同时限制两人的关联机构与大陆有关组织和个人合作。

台湾陆委会当时批评大陆的制裁决定，强调北京无权依据其内部法规对台湾人民实施惩戒。