中国多地鱼友的智能鱼缸突然断电，导致饲养的珍稀鱼类死亡。鱼缸插排生产商称，是黑客攻击导致。

据《中国新闻周刊》报道，中国多地鱼友反映，9月30日夜间，沈阳沃尔达科技开发有限公司生产的鱼缸智能插排发生批量自动断电。

多名鱼友表示，事发时间恰逢中国国庆假期，无法及时发现断电险情并进行补救。有鱼友失去的观赏鱼总价达8.6万余元（人民币，约1.65万新元）。

对此，沃尔达发布通告致歉。通告称，9月30日晚8时30分左右，智能插排服务器系统遭遇恶意黑客入侵攻击，导致部分用户设备远程异常断连、无故断电。

通告称，此次事件“非产品质量问题、非操作问题，是不可抗拒的外部因素导致”，事件已移交司法警务部门，等待处理结果。

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沃尔达官网资料显示，该公司成立于2006年，总部坐落于东北中心城市沈阳联U谷产业园，在深圳设立有研发中心。产品专注于中高端水族控制系统，涵盖智能插排、自动化电箱及宠物控制盒，支持App与小程序远程操控。

相似的事件最近也发生在法国。综合外电报道，巴黎检察官办公室星期一（10月12日）称，一场大规模网络攻击波及法国多家大型食品零售商的联网制冷设备。

黑客一夜之间将法国数百家超市的冷藏柜和冷冻柜温度调高至最高50摄氏度，导致火灾并造成食品变质。至少350家超市受到此次攻击影响。