台湾海巡舰艇在东沙岛附近以高压水炮驱离中国大陆渔船后，大陆国台办指责民进党政府以危险方式粗暴对待大陆船舶，恶意挑动两岸对立对抗，并警告须承担由此引发的一切后果。

大陆国台办发言人陈斌华星期三（10月14日）在例行新闻发布会上说：“中国对南海诸岛包括东沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，大陆船舶在相关海域作业完全合法正当，我们坚决维护人民生命和财产安全。”

陈斌华还说，民进党政府顽固坚持“台独”分裂立场，以危险方式粗暴对待大陆船舶，危及有关人员生命财产安全，恶意挑动两岸对立对抗，必须承担由此引发的一切后果。

台湾海巡署此前通报，海巡署云林舰10月1日下午在东沙岛东方27海里处，发现两艘大陆渔船“粤惠东渔75066”及“金鲨”在限制水域内下锚作业后，随即广播要求离开。粤惠东渔75066起锚航离，但金鲨留在原地。

海巡人员连续三次广播无效后，先在距离金鲨约200公尺处，以水炮向上空喷水30秒示警，见对方仍无反应，再逐步靠近，朝驾舱方向喷水约90秒，过程中避开甲板人员。待金鲨起锚往外航行后，云林舰随即停止喷水。

海巡署说，金鲨随后发生引擎故障，由附近一艘大陆船只拖走。

路透社引述一名直接了解东沙周边情况的台湾官员说，海巡署在事件中进行的是“正常执法”，应对方式“十分谨慎且符合比例原则”。