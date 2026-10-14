中国9月大豆进口1188万吨 同比下降7.7%
最新数据显示，中国9月进口大豆1188万公吨，同比下降7.7%。图为2021年10月7日，美国俄亥俄州一处谷物升降机设施内，收获的大豆被倒入升降机料斗。 （路透社）
中国海关总署星期三（10月14日）公布的数据显示，中国9月进口大豆1188万公吨，同比下降7.7%。
路透社报道，9月大豆进口量低于去年同期的1287万吨，较8月的1214万吨也减少2.1%。
数据显示，今年1月至9月，全球最大大豆买家中国累计进口大豆8608万吨。
上海汇易咨询分析师Rosa Wang指出，9月大豆进口量同比下降7.7%，主要反映去年同期的基数较高。当时，中美贸易紧张局势升温，中国买家增购南美大豆。
她指出，今年巴西旧作大豆的销售进展迅速，9月可供出口的货源减少。美国大豆新一季刚开始收割，可供装运的数量尚未增加。
华盛顿称北京承诺截至2028年，每年采购2500万吨美国大豆。中国目前已完成这个目标一半以上的采购量。
报道称，由于动物饲料需求疲弱、大豆压榨利润为负，中国大豆采购量未来几个月可能进一步下降。此外，美国大豆未被纳入最新一轮中美经贸磋商后提出的关税减免清单，预计美国大豆在中国市场的销售空间有限。