中国海关总署星期三（10月14日）公布的数据显示，中国9月进口大豆1188万公吨，同比下降7.7%。

路透社报道，9月大豆进口量低于去年同期的1287万吨，较8月的1214万吨也减少2.1%。

数据显示，今年1月至9月，全球最大大豆买家中国累计进口大豆8608万吨。

上海汇易咨询分析师Rosa Wang指出，9月大豆进口量同比下降7.7%，主要反映去年同期的基数较高。当时，中美贸易紧张局势升温，中国买家增购南美大豆。

她指出，今年巴西旧作大豆的销售进展迅速，9月可供出口的货源减少。美国大豆新一季刚开始收割，可供装运的数量尚未增加。

华盛顿称北京承诺截至2028年，每年采购2500万吨美国大豆。中国目前已完成这个目标一半以上的采购量。

报道称，由于动物饲料需求疲弱、大豆压榨利润为负，中国大豆采购量未来几个月可能进一步下降。此外，美国大豆未被纳入最新一轮中美经贸磋商后提出的关税减免清单，预计美国大豆在中国市场的销售空间有限。