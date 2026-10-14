美国总统特朗普宣布台湾已同意购买阿拉斯加液化天然气项目三成产量后，台湾经济部证实，正规划每年采购600万公吨液化天然气，并参与项目开发，投资金额最高达44亿美元（56亿新元），但具体投资条件仍有待协商。

综合彭博社、法新社和台湾《联合报》报道，特朗普星期二（10月13日）在阿拉斯加州举行的竞选集会上宣布，台湾已同意在未来20年购买阿拉斯加液化天然气项目30%的产量，并额外投资44亿美元，以确保项目完工。

特朗普称，台湾的采购和投资承诺，将确保这项长期面临资金及商业可行性挑战的能源项目取得成功。

台湾经济部星期三（10月14日）回应称，自台湾中油去年3月签署阿拉斯加液化天然气买卖及投资意向书后，经过近一年半的密集协商和审慎评估，公司已与美国开发商取得重大进展。

根据目前规划，中油将在项目投产后，每年采购600万公吨液化天然气，并参与项目开发，预计投资金额最高为44亿美元。

但台湾经济部强调，具体投资安排、持股比例及相关条件，仍须由双方继续协商，并依照商业合同及公司内部程序办理。

台湾经济部指出，阿拉斯加液化天然气项目具备地理位置优势，可经太平洋航线直接向台湾供应天然气，有助于分散运输路线及地缘政治风险。若项目顺利推进，最快可从2032年起向台湾供应天然气。

阿拉斯加液化天然气项目预计耗资445亿至545亿美元，计划兴建一条长约1300公里的输气管道，将阿拉斯加北坡地区的天然气输送至南部港口尼基斯基，经过液化处理后出口至亚洲市场，设计年产能达2000万公吨。

特朗普政府一直积极推动这项筹划多年的能源项目，希望扩大美国能源出口，并吸引亚洲盟友投资。

由于阿拉斯加液化天然气项目建设成本高昂，且面临技术及融资挑战，业界对其商业可行性仍存疑虑。项目也尚未取得足够具法律约束力的长期采购合同，以确保开发所需融资。