欧洲各国就对华贸易措施进行磋商之际，中国副总理何立峰在与法国总统外事顾问博纳（Emmanuel Bonne）会面时说，中国愿同欧盟在经贸领域持续开展对话，为中欧经贸关系的发展注入更多稳定性和正能量。

据新华社报道，何立峰星期二（10月13日）在人民大会堂与博纳会面，就中法经贸务实合作和中欧经贸关系交换意见。

何立峰说，中法经贸合作具有广阔提升空间，中国愿继续同法国一道落实好两国元首共识，加强经济各领域务实合作、实现互利共赢。

他还指出，中欧互为重要经贸伙伴，中国愿同欧盟在经贸领域持续开展对话，为中欧经贸关系的发展注入更多稳定性和正能量。

此外，中国汽车工业协会同日发布声明称，中欧就混合动力汽车和电动车贸易达成的共识，有助于稳定行业预期，维护汽车产业链供应链稳定畅通，为车企开展贸易投资合作创造更加可预期的环境，同时也有助于维护双方产业界和消费者的共同利益，避免贸易摩擦升级。

协会说，愿继续发挥桥梁纽带作用，推动行业加强沟通协调，支持中欧在贸易投资磋商机制下相向而行，落实共识、妥处分歧，共同维护公平、开放、非歧视的国际贸易环境，为全球汽车产业绿色低碳转型和可持续发展注入正能量。

中欧上周举行会谈，就贸易与投资、出口管制和知识产权等议题达成16点共识。法新社此前引述欧盟官员称，欧盟计划将中国混动汽车的进口量限制在每年35万辆，措施实施四年，进口上限自2027年起每年上调6%。欧盟预估，中国2026年对欧混动汽车出口量可能高达80万辆，上述限制将使这一规模减少一半以上。

欧盟领导人将于本周在布鲁塞尔举行峰会，预计将讨论德国和法国的最新提议，即赋予欧盟新的权力，允许将中国或其他国家排除在单一市场之外。