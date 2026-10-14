中国黑龙江省一个由政府官员和企业家组成的代表团罕见前往由俄罗斯实际控制、日本主张拥有主权的北方四岛之一择捉岛，考察旅游及水产养殖等投资项目。日本政府已向中国和俄罗斯提出交涉。

综合俄新社和俄罗斯国际文传电讯社报道，俄罗斯远东萨哈林州政府星期二（10月13日）披露，中国黑龙江省代表团近日访问择捉岛，考察当地合作项目的可行性。

代表团包括曾进口俄罗斯海产品的中国企业人士。他们视察了旅游设施的潜在建设地点，并对酒店开发、海胆和海参养殖等项目表现出兴趣。部分企业代表也表达与俄罗斯企业合作兴建水产加工厂的意愿。

俄罗斯官方没有公布具体的访问日期和参与人数。当地岛民透露，访问于10月9日至11日进行。

俄新社报道称，这是中国商务代表团首次前往择捉岛。但日本共同社报道，中国企业代表团2018年也曾到访当地，考察旅游及商业设施等项目。

日本TBS新闻网报道，日本外长茂木敏充星期三（14日）在众议院预算委员会会议上表示，第三国政府及企业人员以承认俄罗斯管辖权为前提，进入北方四岛活动，是日本绝对无法接受的。

他透露，日本星期二已通过外交渠道向中俄两国表达立场，并强烈要求妥善应对。

日本首相高市早苗此前也表示，政府正确认有关事实，将根据日本的立场作出适当回应。

共同社指出，日本政府一贯反对第三国依照俄罗斯行政程序进入北方四岛，或在当地开展投资及经济活动，认为这可能被视为承认俄罗斯对有关岛屿的管辖权。

俄罗斯总统普京今年8月首次访问择捉岛，视察当地水产加工厂等设施，引发日本政府强烈抗议。普京9月又表示，当地的税收优惠政策已带动投资和就业。

择捉岛是日俄存在主权争议的北方四岛之一。苏联在第二次世界大战结束前后占领有关岛屿，俄罗斯目前实际控制当地，但日本坚持北方四岛属于其固有领土。有关争议也导致日俄至今未能签署正式和平条约。