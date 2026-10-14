知情人士透露，美国银行（Bank of America）不再是参与中国人工智能（AI）公司月之暗面（Moonshot AI）首次公开募股（IPO）的潜在银行之一，后者正面临美国方面的审查。

彭博社星期三（10月14日）引述知情人士说，美国银行此前商谈担任月之暗面香港IPO的整体协调人，但双方最终未达成正式委任。

报道称，这一决定凸显美资银行在争夺敏感且竞争激烈的AI融资业务时面临谨慎权衡。美国指控包括月之暗面在内的六家中国AI公司，大规模抽取美国AI模型的信息，用于加快训练自身产品。

月之暗面上市备受关注。这家总部位于北京的公司今年7月凭借大模型Kimi K3“出圈”，在部分指标上可与美国OpenAI、Anthropic等公司的领先模型竞争。

据此前报道，月之暗面预计通过香港上市筹资最多50亿美元（64亿新元），上市时间可能在2027年第一季度。

据悉，目前唯一获得此次IPO委任的美资银行是高盛。高盛将与中金公司及德意志银行共同担任保荐人。

在中国AI企业的推动下，香港今年的股票发行市场表现强劲。美资银行参与了部分大型交易，但也有一些交易未参与，包括智谱AI通过IPO、后续配售股票及发行可转换债券，累计筹资近100亿美元。智谱目前被列入美国贸易限制黑名单。