对于蔡康永事件，中国文联下辖的中国文艺网发表评论称，“一个中国”不是选择题，是文艺工作者的必答题。

“中国文艺网”微信公号星期三（10月14日）发表评论文章，作者是王丽。

文章称，一名公众人物，坐在哪里、和谁同框，本身就是态度。大是大非面前，没有“见识一下”的中间地带，更没有骑墙摇摆的模糊空间。

文章称，在社会主义核心价值观中，最深层、最根本、最永恒的是爱国主义。对于文艺工作者而言，更应身体力行，努力做到言为士则、行为世范，在国家主权与领土完整问题上立场鲜明，而不是当“两面派”，在红线面前黑白不分，暧昧不清。

文章写道，文艺工作者必须意识到，自身修养不只是个人私事，不仅要在文艺创作上追求卓越，也要在思想道德修养上追求卓越，不能只会在舞台上演爱国，到了台下就装糊涂。

文章最后评论称，爱国不是人设，是底线；一个中国不是选择题，是必答题。“吴奇隆们”把立场摆在阳光下，人民看得见；“蔡康永们”把态度藏在含糊里，人民也看得见。文艺工作者要讲品位、讲格调、讲责任，先站稳中国立场，再谈艺术追求。丢了根，戏演得再好，也立不住。这是底线，也是常识。

台湾知名主持人蔡康永现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选活动后，中国大陆国台办星期三回应称，在大是大非问题上没有任何模糊空间，任何人或势力都不能一边赚取大陆发展红利，一边与台独分裂势力勾连纠缠，做“两面人”。