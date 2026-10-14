中国科技巨头腾讯控股本周发行近57亿美元（约73亿新元）债券，其中成本较低的离岸人民币债券占融资总额逾三分之二，凸显中国科技企业在AI竞争中的融资成本优势。

彭博社报道，腾讯星期二（10月13日）发行260亿元人民币（约50亿新元）的离岸人民币债券，俗称“点心债”，其中10年期和30年期债券的票面利率分别为2.4%和3%，远低于此次美元债券超过6%的收益率。

此次人民币债券融资规模超过美元债券的两倍，显示腾讯正逐渐转向成本较低的人民币融资，以支持日益庞大的人工智能（AI）资本支出。

知情人士透露，腾讯此次发债募集的资金将主要用于一般企业用途，包括AI相关资本支出，其中大部分AI投资将用于采购晶片。

报道指出，随着全球AI投资规模不断扩大，融资成本正成为科技企业竞争的重要因素。在美元债券收益率居高不下之际，中国科技企业得以利用人民币融资成本较低的优势，扩大AI相关投资。

延伸阅读 腾讯据报拟发行至多50亿美元离岸债券

中国央行近年来维持宽松的货币政策，加上政策持续引导资金流向科技等战略性行业，推动人民币融资成本降至历史低位。

今年以来，中国企业在境内外发行的人民币债券，平均票面利率已降至约2%。相比之下，美国科技巨头谷歌母公司Alphabet、亚马逊和英伟达今年发行的10年期美元债券，融资成本均接近或超过5%。

除了腾讯，阿里巴巴和快手等积极投资AI的中国科技企业，过去两年也曾通过点心债市场筹集资金。

信用研究机构CreditSights分析，离岸人民币流动性充裕，让中国科技企业能够利用较低的融资成本。随着这些企业进一步扩大资本支出，预计未来12个月科技行业的债券发行活动仍将保持活跃。