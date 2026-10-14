中国生态环境部新设立核电建造安全监管司、核电运行安全监管司。

澎湃新闻据中国国家公务员局网站发布的2027年度公务员招考简章报道，生态环境部发布的招考职位信息显示，该部已新设立核电建造安全监管司、核电运行安全监管司。

据报道，中国生态环境部是国务院组成部门，主要职责包括拟订并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。

2018年机构改革前，原环境保护部就负责核与辐射安全监管；2018年组建生态环境部后，继续对外保留国家核安全局牌子。

今年8月13日，中国生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同在国务院新闻办公室主题新闻发布会上称，“十五五”期间，中国核安全的任务将更加繁重。

董保同说，当前中国已取得运行许可证的核电机组达到65台，预计2030年接近100台，届时将成为世界第一，确保实现高水平核安全的任务将更加繁重；将构建严密的核安全责任体系，推动核电厂高标准设计、高质量建造、高水平运行。抓好首堆新堆安全监管，确保不发生核事故或者影响环境、群众健康的事件。

他说，除了核电站以外，对于核聚变装置、放射源、核燃料循环设施、铀（钍）矿伴生矿，还有核设施退役，都要确保全链条安全，哪个地方都不能出现薄弱环节。