一份内部文件显示，因担忧现有关键矿产供应可能面临风险，欧盟正考虑加强与越南合作，以降低对中国供应的依赖。

路透社翻阅的欧盟驻河内代表团文件称，考虑到欧洲亟须加强防卫能力并尽快降低供应链风险，鉴于越南拥有丰富的关键原材料储量，尤其是稀土和钨，“欧盟不能忽视越南作为潜在供应国的作用”。

越南丰富的关键矿产储量包括钨、稀土、锑、铋和铝土矿。目前，越南对欧盟的出口主要集中在钨和锑，两者均用于国防领域，包括制造弹药和炸药。

报道称，这份编制于今年6月的文件建议欧盟向越南采矿和加工产业提供资金支持，以“维持并扩大目前对钨、铋、锑和钛等原材料的获取”，并警告来自伙伴国家的竞争可能扰乱欧盟供应。

文件指出，欧盟需要加强与越南的合作，以“增加中国以外的替代来源”。中国是全球最大的关键矿产生产国，尤其是在北京去年实施出口限制、扰乱欧洲供应链之后，欧盟更有必要寻找替代供应来源。

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不过，文件也警告，在越南投资关键矿产存在多项风险，包括中国参与相关项目的情况缺乏透明度、监管和政治障碍，以及越南在“经济民族主义”倾向下可能提出技术转让等要求。