台湾国安会副秘书长李问称，面对中国大陆持续通过海警、科研船及海上民兵等方式在周边海域展开灰色地带行动，台湾希望借鉴菲律宾的“积极透明”政策，与国际伙伴合作揭露海上胁迫行为。

台湾海洋委员会星期三（10月14日）在台北举行“2026海线安全国际会议”，邀请美国、英国、日本、菲律宾、韩国及越南等国专家，讨论海上交通、能源运输及供应链安全等议题。

根据海委会官网，李问在会议上致辞时说，中国大陆近年来不断通过军事演训，以及海警、科研船和海上民兵等非军事手段，在第一岛链及西太平洋展开灰色地带行动，不仅威胁台湾安全，也影响国际经贸与航运秩序。

他指出，今年6月大陆海警在台湾东部海域干扰商船航行后，台湾政府已建立跨部门通报机制，向周边船舶提供正确信息，并提醒商船不必理会大陆海警提出的非法要求。

李问透露，台湾总统府“全社会防卫韧性委员会”也曾召集11个部门，针对大陆可能采取的海上胁迫、干扰航运及物资补给等情况进行桌上推演。

此外，今年8月举行的汉光军事演习期间，台湾海军与海巡署首次联合进行反封锁护航演练，模拟保护载运重要物资的商船，以检验危机期间维持能源及关键物资运输的能力。

李问强调，台湾除了强化自身防卫能力，也希望与理念相近国家加强战略沟通，借鉴菲律宾“积极透明”政策，主动公开海上胁迫行为的做法，并在海域态势感知、无人机系统、非致命武器及航行自由行动等方面深化合作。

他也提出名为“TENACIT-I”（强韧）的海上交通韧性整备框架，涵盖运输通讯、能源韧性、海军与海巡协作、海域态势感知、护航与伴航、保险措施、物流转运及国际支持等八大领域。

李问说，海上交通攸关台湾安全及民生稳定，政府必须在平时整合航运、港口、能源及供应链等资源，建立跨部门协调机制，才能在危机发生时维持重要物资运输及民生供应。