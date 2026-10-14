中国大陆国台办指民进党台北市长候选人沈伯洋的父亲沈土城，在名下公司去年遭惩戒后，转而通过另一家公司继续与大陆企业交易，并宣布对该公司实施惩戒。沈伯洋回应称，国台办可能想借此在选举期间泼脏水，“开心就好”。

国台办发言人陈斌华星期三（10月14日）在记者会上说，国台办去年6月已宣布对沈土城担任负责人的兆亿有限公司实施惩戒。经查，沈土城为躲避制裁，以另一家公司VWAY名义，继续与大陆相关企业进行贸易往来与业务合作，从中谋取经济利益。

陈斌华说，大陆决不允许“台独”顽固分子关联企业在大陆谋利，决定对VWAY公司实施惩戒，采取禁止它与大陆组织、企业、个人进行任何交易、合作等必要措施。

据台湾《自由时报》报道，针对有关指控，沈伯洋同日回应说：“全部都是他们自己提出来的东西，我们根本就什么都不知道，都随便他讲。”他称，两年来已习惯这类指控，“开心就好”。

沈伯洋还说，国台办可能有KPI压力，但台北市长选举是“台北人自己的事情”。他指，国台办试图借此泼脏水，“我觉得他达到他的KPI，他自己开心也不错啦，那是他的事情。”他也重申，家人是在厄瓜多尔经商的台商，相关情况已多次澄清。

香港《文汇报》星期二（10月13日）报道，沈土城2005年在英属维尔京群岛成立VWAY公司，原本主要从大陆采购布料、地毯等纺织品。去年6月兆亿公司遭制裁后，VWAY也承接了兆亿原有的保温杯、汽车配件等商品业务。

报道引述贸易数据称，VWAY从去年6月至今年3月，与大陆企业进行39笔交易，贸易额约69万美元（88万新元），超过公司此前三年多与大陆的贸易总额。

沈伯洋此前回应港媒报道时，指香港媒体过去两年多不断对他和家人造谣，内容“越来越夸张”。他认为，对方长期抹黑却拿不出证据，“我觉得已经没有什么效果了”。

对于是否担心国台办进一步攻击，沈伯洋此前说，大陆已对他实施制裁、通缉，也有港人委托他人跟监他，他将拭目以待国台办还能“端出什么新菜”。

沈伯洋2024年10月被大陆列入“台独”顽固分子清单，禁止他及家属入境中国大陆和港澳地区，并限制他的关联机构与大陆有关组织及个人合作。