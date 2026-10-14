北京站发生赛场失禁风波之后，国际体能赛事HYROX上海站宣布延期。

HYROX中国组委会星期三（10月14日）发布《HYROX2026上海站赛事延期公告》。

公告称，因比赛场地安排突发原因，原定于10月31日至11月1日举办的HYROX上海站赛事将延期举行，赛事地点不变。新开赛日期将于官方账号第一时间发布。

公告称，过去两周组委会多方沟通协调，尝试各种方式，未能找到合适的替代方案让赛事如期举行，对此向所有运动员、观众致以最诚挚的歉意。

HYROX是在冠病疫情后快速走红的室内混合体能耐力赛，赛制包括跑1公里、加一项功能性训练，循环八次。常见项目包括滑雪机、推雪橇、拉雪橇、波比跳远、划船机等。HYROX中国将它定位成普通健身者都能参加的竞技型赛事。

今年9月12日，在北京国家速滑馆举行的HYROX北京站女子精英组比赛中，澳大利亚选手乔安娜（Joanna Wietrzyk）在比赛过程中发生肠胃失禁，但没有退赛，获得女子精英组第一。由于排泄物对赛道及比赛环境造成影响，事件引发舆论批评，部分网民质疑赛事方的卫生处置和现场管理。

北京站失禁风波之后，HYROX上海站多名选手宣布退赛。据潮新闻报道，有退赛选手称，对后续比赛的卫生和安全保障产生顾虑，还有人因退款手续费纠纷提起诉讼。