中国大陆官媒称，两岸经济联系紧密，尽管民进党当局不断炒作“脱钩断链”，但市场贸易数据显示“两岸产业链拆不开、断不了”。

台湾财政部上周四（10月8日）公布今年9月海关进出口贸易统计，显示台湾对大陆及香港出口206.2亿美元（264.2亿新元），同比增长30.2%；自大陆及含香港进口135亿美元，同比增长59.1%。

中国国际广播电台旗下的涉台新媒体“海峡飞虹”星期三（10月14日）发文引述这一增长数据称，尽管民进党当局不断炒作“脱钩断链”，但市场用真实贸易数据给出答案：两岸产业链拆不开、断不了。

文章称，两岸产业结构优势互补，合作前景广阔。加强两岸经贸合作、深化两岸融合发展，符合两岸同胞、企业的共同利益，也是经济规律和市场原则共同作用的结果。

文章指出，今年前八个月，两岸进出口贸易总额约2594.8亿美元，同比增长28.6%。“这充分说明两岸经济联系紧密，共同利益基础扎实，两岸产业链供应链稳定强韧”。

文章说，长期以来，民进党当局顽固坚持“台独”立场，抹黑、唱衰大陆经济发展，持续加码对大陆歧视性贸易限制，大搞所谓“非红供应链”，恶意阻挠破坏两岸经贸正常交流合作，可谓动作不断，却被事实屡次打脸。