中国电池材料生产商中伟新材料股份据报正洽谈收购印度尼西亚一家大型镍冶炼厂，若交易达成，中伟将有望成为印尼冶炼业的主要参与者之一。

彭博社引述知情人士报道，中伟正与相关方面谈判，拟收购印尼德龙三期（PT GNI）80%的股权。这家冶炼厂负债累累，正在进行法院主导的债务重组。知情人士说，相关重组程序明年初结束后，收购就可能立即达成。

据悉，谈判仍在进行中，交易能否最终达成尚无保证。但若交易达成，中伟将有望在印尼与中国同行、行业巨头青山控股集团展开竞争。

镍广泛用于不锈钢和电动汽车电池。印尼是全球最大的镍生产国，占全球供应量的60%以上。

不过，严格的采矿配额限制以及镍需求疲弱，已导致印尼多家冶炼厂关闭。印尼一家法院今年6月裁定，德龙三期进入临时债务偿还中止程序。该公司去年已大幅削减产量。

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这座位于印度尼西亚中苏拉威西省的冶炼厂于2021年启用，曾是印尼镍产业迅速崛起的象征。但随着产能过剩问题加剧及工业事故接连发生，该厂逐渐陷入经营困境。

报道介绍，这座冶炼厂年产能约为180万吨镍生铁，是印尼规模最大的独立冶炼厂之一。

中伟目前已持有印尼多家镍冶炼厂的控股股权，其中包括位于德龙三期附近的纳德思科里克工业有限公司（PT NNI）。