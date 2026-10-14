德国据报计划推动欧盟扩大对中国商品的进口限制，要求对化工、机械工程及可能包括制药业在内的更多行业实施进口配额，仿效欧盟近期与中国就混合动力汽车达成的限制进口安排。

彭博社星期三（10月14日）引述知情人士透露，德国政府将要求欧盟采取贸易保障措施，限制更多行业的中国商品进口，并敦促负责欧盟贸易政策的欧盟委员会在今年底前提出具体方案。

根据欧盟贸易规则，当某类商品进口量激增，对本土产业造成冲击时，欧盟可启动保障措施，限制相关产品进口。

欧盟领导人将于星期四（10月15日）在布鲁塞尔举行峰会，讨论欧盟与中国日益扩大的贸易逆差，以及如何应对大量低价中国商品涌入欧洲市场、冲击本土工业的问题。有关措施预计将远超目前针对中国混合动力汽车的进口限制。

数据显示，欧盟今年9月对中国的贸易逆差达到创纪录的348亿美元（约446亿新元）。

中国与欧盟上星期在北京举行贸易投资磋商，并围绕贸易与投资平衡、出口管制及知识产权等领域达成16项具体共识。其中，欧盟计划从2027年起，将中国混合动力汽车进口配额设为每年35万辆，并在此后逐年提高配额。

德国政府欢迎中欧达成有关共识，认为这是朝正确方向迈出的一步，但柏林方面认为，限制混合动力汽车进口只是解决欧盟对华贸易逆差的第一步。

欧盟经济事务委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）星期二（10月13日）在曼谷受访时也指出，欧盟与中国之间的贸易失衡问题并不局限于汽车行业，因此有必要将相关工作扩大至其他领域。

与此同时，德国总理默茨与法国总统马克龙正推动欧盟领导人达成政治共识，授权欧盟委员会提出更严格的贸易措施。

知情官员透露，默茨与马克龙预计也将在峰会期间讨论进一步扶持欧洲汽车业的措施。

双方正在讨论的折中方案包括，法国在逐步淘汰燃油车的政策上向德国让步，换取德国放宽对“购买欧洲产品”（Buy European）要求的反对立场。

一名官员认为，两国领导人有较大机会在本周欧盟峰会期间宣布达成协议。