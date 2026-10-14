美国银行认为，若中国第三季度经济增长放缓程度超出北京的接受范围，政府可能推出更多刺激措施。

据彭博社报道，美银全球研究部大中华区首席经济师兼亚洲经济研究主管乔虹，在泰国曼谷出席国际货币基金组织与世界银行年会期间受访时说，决策者将根据下星期一（10月19日）公布的季度数据，判断是否需要在9月推出的“定向刺激”措施基础上进一步加码。

中国届时将公布国内生产总值（GDP）、工业产出、投资和消费等数据。乔虹说：“如果第三季度数据表现不佳，政府可能再推出一套措施，更明确地释放政策正在转向的信号。”

报道称，中国官员定期就经济状况和市场情绪征询包括美银在内的外资银行意见，乔虹近日也赴北京参与了一轮此类讨论。

北京自9月下旬起推出一套力度有限的支持措施，包括房贷补贴、扩大央行低成本贷款规模，以及增加地方政府今年的举债额度。迄今为止，北京尚未采取全面降息，或大幅增加地方政府债券发行规模以支持投资等更大力度的措施。

中国官方今年的经济增长目标为4.5%至5%。经济学家普遍预计，第三季度GDP将同比增长4.5%，在新政策提振下，全年增长目标有望实现。一些分析师估计，中国下半年经济平均增速须超过4.3%，才能达成全年目标。

乔虹认为，仍有必要通过降息和下调银行存款准备金率，配合财政政策。北京也可考虑增加对消费者的直接补贴，以带动居民消费。

她将北京的审慎态度归因于两点：一是出口强劲，降低了刺激内需的迫切性；二是在经济寻找新增长引擎之际，官员越来越担心，进一步宽松政策的效益可能有限。她还说，当前大规模干预，也可能消耗应对更严重经济下行所需的政策空间。

乔虹预计，政府明年的债券发行额度将与今年相近；随着“六网”项目开工建设，投资有望回升。

展望2027年以后的经济前景，她认为，人工智能相关产业可能在两至三年内发展到足够规模，填补中国房地产市场长期低迷留下的缺口。