距离台湾地方选举只剩一个半月，中国大陆国务院台办宣布，对民进党台北市长参选人沈伯洋父亲沈土城担任负责人的公司实施惩戒。针对知名台湾主持人蔡康永出席沈伯洋竞选总部成立大会，国台办则指，大陆尊重台湾同胞正当的言论与表达自由，但在“大是大非问题上，没有任何模糊的空间”。

香港《大公报》 星期二（10月13日）报道，沈土城名下的兆亿公司去年6月被大陆惩戒后，改以VWAY名义与大陆企业交易。报道指，VWAY去年6月至今年3月有39笔交易，金额约68.98万美元（约88.4万新元）；并指沈土城曾以VWAY名义报关、装船后，再通过更换提单资料改回兆亿公司名义。

沈伯洋星期二晚间在脸书质疑消息来源和发布时间，并说选举可以竞争，政治人物也应接受检验，但讨论应建立在事实之上，不应让未经查证的标签取代真正值得讨论的问题。

国台办发言人陈斌华星期三（14日）在例行记者会上宣布，大陆方面决不允许“台独”顽固分子关联企业在大陆谋利，决定对VWAY公司实施惩戒，采取禁止其与大陆组织、企业、个人进行任何交易、合作等必要措施。

他还说，大陆对沈伯洋关联企业的查处“以事实为依据，以法律为准绳”，相关媒体已尽查证责任；沈伯洋应自证清白，向台湾社会交代。

沈伯洋竞选办公室事后回应，台北市长由台北市民选出，国台办应清楚，“这种方式不会得到台湾人民与台北市民的信任”，并称相信台北市长蒋万安也持相同看法。但蒋万安当天被问及此事时说，自己不是当事人，不清楚实际情况，应询问沈伯洋。

台湾陆委会则回应指，大陆在选战期间配合特定舆论操作，对特定阵营和参选人贴标签、搞经济施压，是干扰民主选举的恶劣作为。

另一方面，蔡康永10月4日出席沈伯洋竞选总部成立大会后，在大陆社交平台引发议论，也有品牌宣布切割。蔡康永当时说是去“见识一下”；沈伯洋随后表示，蔡康永是想了解候选人的主张和政见。蒋万安则呼吁大陆尊重台湾自由民主的生活方式。

台湾知名主持人蔡康永（穿橘色衬衫者）10月4日现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选总部成立大会。（自由时报档案照）

陈斌华星期三回应称，沈伯洋的所作所为“人尽皆知”，任何形式的“台独”分裂活动都严重损害中华民族根本利益，“我们都坚决反对”。他说：“我们始终尊重和保障台湾同胞正当的言论与表达自由，但在大是大非问题上没有任何模糊的空间”。

他还说，维护统一、反对“台独”是全体中国人民的共同意志，任何人都不能一边赚取大陆发展红利，一边与“台独”势力勾连纠缠。

这是国台办首次正式回应蔡康永出席造势一事。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》采访时分析，北京在选举期间加大对沈土城企业的惩戒力度，并批评蔡康永出席造势，“表面上是一个惩独的动作”，也可能是要压低沈伯洋带动的“洋流”在中间选民和浅蓝阵营中的扩散，并向较接近沈伯洋的媒体及网络创作者传递讯息，要求他们在选举期间有所节制。