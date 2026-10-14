中国政府据报扩大日本经济团体联合会（经团联）11月访华考察团的接待名额，促使日本计划将考察团规模从原定约五人增至20人。日媒认为，此举可能成为中日重启实质性经贸交流的契机。

日本共同社星期三（10月14日）引述多名中日关系消息人士报道，中国政府已通知计划于11月中旬派遣考察团的经团联，将扩大接待人数。有关通知是在日本前外长岩屋毅9月下旬访华后不久发出的。

经团联原本计划派遣以事务人员为主的约五人考察团，如今准备将规模扩大至约20人，包括会员企业的业务人员。

据悉，考察团将访问中国江苏省等地，了解当地先进技术领域的发展情况。

去年11月，日本首相高市早苗在国会发表涉台言论后，中日政府间对话持续停滞。共同社指出，在双方难以找到关系改善突破口之际，此次访问可能为恢复日本工商界与中方的实质性交流创造条件。

此前，日本前外长、现任日本国际贸易促进协会会长岩屋毅于9月下旬访华，分别与中国国务院副总理何立峰及外长王毅会谈。

中国外交部在会谈通稿中要求日本尽快“纠正”高市的涉台言论，没有使用此前反复提出的“撤回”一词，引发部分观察人士猜测中方态度可能有所软化。

不过，岩屋毅10月7日接受日本时事通信社采访时透露，他曾向王毅提议，由两国政府重申1972年《中日联合声明》的精神，作为高市实质上撤回涉台言论的方式，但被王毅拒绝。

岩屋指出，正式撤回言论在日本国内面临极高的政治门槛，而日本政府已通过高市后续答辩表明对台政策没有改变。但据岩屋转述，王毅认为不应以模糊方式处理问题，并强调应由造成问题的一方解决。

岩屋形容，中国对高市政府的态度仍然十分严厉。

另一方面，经团联正与日中经济协会、日本商工会议所协调，计划明年3月组织由三大经济团体高层率领的代表团访问北京，并争取与中国领导层举行会谈。

若能成行，这将是日本主要经济团体时隔约两年再次与中国领导层会谈，但相关安排尚未敲定。

经团联希望通过11月的考察团，为明年3月的高层访华创造条件。

一名日本工商界相关人士认为，中国扩大接待规模是一个重要信号，日本有必要通过各种渠道，继续推动双边交流。