中共重庆市委常委会在通报重庆市原市长黄奇帆涉嫌严重违纪违法被查情况时，强调要全面彻底肃清流毒影响，持续修复净化政治生态，并深化治理“袍哥”文化、码头文化、圈子文化和江湖习气。

中共中央纪律检查委员会星期二（10月13日）发布消息，称重庆市委原副书记、市政府原市长黄奇帆涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

据《重庆日报》，中共重庆市委常委会星期三（10月14日）举行会议，会议对中纪委监委决定一致拥护。重庆市委书记袁家军主持会议并讲话。

会议指出，对黄奇帆的调查充分彰显了中共中央持之以恒推进全面从严治党的决心、有腐必反的立场，释放了反腐败斗争无禁区、全覆盖、零容忍的强烈信号，也体现了对重庆全面彻底肃清流毒影响、持续修复净化政治生态的高度重视。

会议点名“离退休干部“，要求全市各级党组织和广大党员干部，包括离退休干部旗帜鲜明讲政治，在大是大非和政治原则问题上保持清醒，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

会议强调，各级领导干部要深刻汲取教训，引以为戒、以案为鉴、警钟长鸣，严守廉洁自律底线，从严管好家人亲属和身边工作人员，坚决守住政治关、权力关、交往关、生活关、亲情关，做到慎独慎初慎微慎友，清清白白做人、干干净净做事。

会议也要求加大正风肃纪反腐力度，紧盯“一把手”等重点群体，以及金融、国企、招标投标、工程建设等重点领域，持续加强腐败惩治。

会议最后强调，要持续修复净化政治生态，抓好违纪违法典型案件警示教育和以案促改促治工作，深化治理“袍哥”文化、码头文化、圈子文化和江湖习气，以常抓不懈的韧劲巩固重庆政治生态向上向好态势。