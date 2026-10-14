知情人士透露，中国国有买家本周购入8至10船美国大豆，为美国总统特朗普与中国国家主席习近平9月在华盛顿举行峰会以来的首批采购。

路透社星期三（10月14日）引述知情人士报道，这批大豆将从12月起装运，每艘巴拿马型货轮装载约6万5000吨。

中国此前暂停采购美国大豆数周，市场一直等待其恢复购买的迹象。报道说，本月初为期一周的中国国庆假期期间需求疲弱，是采购暂停的部分原因。

交易商透露，这批大豆的成交价较芝加哥期货交易所（CBOT）1月大豆期货合约价格，每蒲式耳高出3.1至3.2美元（3.9至4.1新元）。

9月元首峰会后，中美公布了一份拟议降税清单，但未将大豆纳入，令市场对中国民营压榨企业重返市场、增购美国大豆的预期降温。

在本轮采购前，中国已购入约1370万吨美国大豆，超过白宫公布的2026/27销售年度2500万吨采购目标的一半。

咨询机构Mysteel数据显示，中储粮星期二（13日）推出51万8000吨进口大豆供拍卖，成交率为40.5%。交易商预计，未来几周还将举行更多拍卖。