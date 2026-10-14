中国出口在9月飙升，创下七个月来最快增速，强劲的出口推升前九个月贸易顺差逼近9400亿美元（约1.2万亿新元）。

分析师认为，在海外需求不减的态势下，中国四季度出口仍将高增，而出口对经济的拉动超过预期，降低了当局出台稳增长政策的迫切性。

中国海关总署星期三（10月14日）公布的数据显示，9月以美元计价，中国出口同比大增36.3%，远超路透社调查预计的25.5%。当月进口增幅也扩大，同比增长31%。

高科技产品和汽车继续支撑出口增速，9月这两类商品出口额同比增长分别为63.6%和53.2%，其中新能源乘用车出口量同比大增163.5%。

海关总署副署长王军在记者会上说，当前地缘政治冲突持续扰动全球经贸秩序，中国外贸面临不少挑战，但四季度“进出口持续增长有基础、有支撑”。

经济学人智库高级经济学家徐天辰接受《联合早报》采访时分析，9月中国出口强劲，其中有低附加值商品出口意外骤增，呈现出“抢出口”特征。他说，美国需求旺盛，9月也是备货旺季，“（当地）进口商可能趁中美关税局面较为稳定之际增加了进口”。

他预计，中国四季度出口仍将保持活跃，因为“人工智能（AI）投资拐点未至，美国需求依然强劲”。

东方金诚首席宏观分析师王青受访时也预计，10月中国出口增速或将保持在30%左右的高位，年底前出口高增长势头有望延续。

他研判，在外需对宏观经济拉动力增强的背景下，官方在四季度进一步出台总量型稳增长政策的迫切性下降。

中国9月出口飙升，推动当月贸易顺差扩大至1335.3亿美元，其中对美贸易顺差达340.1亿美元，是20个月以来最高水平，对欧盟贸易顺差扩大至348亿美元。

去年中国贸易顺差于11月份突破1万亿美元，全年贸易顺差创下1.189万亿美元的纪录。按照今年的出口趋势，有望打破去年创纪录的顺差。

对于中国贸易失衡问题，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃星期三在曼谷举行的国际货币基金组织年会上，呼吁中国从出口导向型增长转向更多依赖国内消费。

她重申长期以来对北京的建议说：“对贸易顺差国来说，需要做的就是增加国内消费。这显然适用于中国的增长模式，要从出口转向国内消费。”