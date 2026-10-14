中国9月份新增银行贷款超出市场预期，从8月份的疲弱水平大幅反弹，显示在经济增长放缓之际，决策者加大定向货币政策支持力度，可能开始取得成效。

中国央行星期三（10月14日）发布的最新金融统计数据报告显示，2026年前三季度社会融资增量累计为27.46万亿元（人民币，下同，5.3万亿新元），比上年同期少2.63万亿元；

前三季度人民币贷款增加11.52万亿元。9月末，广义货币（M2）同比增长7.2%，狭义货币（M1）同比增长3.2%，社融存量同比增长7.1%。

路透社据首九个月和首八个月数据计算得出，中国9月份新增人民币贷款1.08万亿元，高于市场预期，也远超8月份的600亿元。

但整体贷款余额的同比增长速度仍在放缓。数据显示，9月份人民币贷款余额同比增长4.8%，创历史新低，低于8月份的4.9%，符合分析师预期。

报道指出，9月贷款增长回升显示，北京最新一轮经济刺激措施可能逐渐发挥作用，但整体信贷增长依然疲弱，反映家庭和企业的融资需求仍然低迷。

中国定于下周一（10月19日）公布第三季GDP数据。投资者目前正关注中国第三季国内生产总值（GDP）数据，以判断受到房地产市场低迷和消费者信心疲弱拖累的中国经济，是否开始企稳。

中国政府9月下旬推出一系列刺激经济增长的措施，包括定向降息和房贷补贴。惠誉评级（Fitch Ratings）指出，这套政策组合预计将小幅改善信贷传导效果，但不太可能显著提振整体信贷需求，也难以扭转房地产行业持续疲弱的走势。

中国决策者已承诺加大政策支持力度，以协助实现全年4.5%至5%的经济增长目标。