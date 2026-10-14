受能源价格上涨等因素推动，中国9月居民消费价格指数（CPI）同比微升0.9%。图为中国辽宁省沈阳市星期三（10月14日）一个蔬菜市场的情景。（法新社）

（北京综合讯）受能源价格上涨等因素推动，中国9月居民消费价格指数（CPI）同比微升0.9%，工业生产者出厂价格指数（PPI）则同比上涨5%，表明在国内需求疲软的情形下，石油等大宗商品价格上行向终端消费品的传导仍不顺畅。

中国国家统计局星期三（10月14日）公布的数据显示，9月CPI同比涨幅较8月扩大0.1个百分点；环比上涨0.2%，涨幅回落0.2个百分点。

据路透社报道，9月的CPI同比涨幅低于经济学家预期的1.0%，环比涨幅也低于0.3%的预期，显示家庭在支出方面仍持谨慎态度。

能源价格上涨是CPI涨幅微升的主要因素，其中汽油价格同比上涨16.6%，涨幅扩大7.3个百分点。包括猪肉、鲜菜在内的食品价格则继续拖累CPI涨幅。

另一方面，9月PPI的5%涨幅较上月扩大了1.2个百分点，超过预期的4.5%，创2022年7月以来新高。

中国国家统计局指出，国际原油、有色金属价格上涨，以及部分能源和原材料行业供需变化，是推动PPI上涨的主要原因。

有分析指出，中国制造商面临价格上涨，但疲软的消费需求则继续抑制通胀，这反映中国经济复苏依然不平衡，主要由出口而不是消费驱动。

国泰君安国际首席经济学家周浩表示，一个关键的问题是，更强劲的工业动能能否逐步传导至就业、收入增长和消费者信心。如果这个传导机制能得到改善，PPI与CPI之间的差距就可能从需求侧收窄，推动经济在2027年实现更平衡与持久的复苏。