中国贸易顺差再创单月新高之际，中国总理李强在广交会开幕式上表示，中国愿进口更多优质产品特别是高附加值产品，积极推动贸易优化平衡发展。

中国总理李强星期三（10月14日）出席第140届中国进出口商品交易会（广交会）开幕式并发表主旨演讲。李强在发言中说，国际贸易不是账面数字，而是增进福祉的自主选择。中国作为“超级卖家”和“超级买家”，给各方带来的更多是“惠邻效应”与“富邻效应”。

他说，“中方愿进口更多优质产品特别是高附加值产品，希望更多国家同中国相向而行、放开限制，积极推动贸易优化平衡发展”。

第140届广交会当日在广东省广州市开幕，由商务部和广东省人民政府共同主办。

今年是广交会70周年。中国国家习近平也向广交会致贺信。习近平指出，广交会创办70年来，在促进中外贸易往来方面发挥了重要作用，已成为中国扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的有效平台。

习近平说，新形势下，中国愿同世界各国携起手来，共同维护多边贸易体制，保障全球产业链供应链稳定畅通，拓展国际经贸互利合作空间，推进普惠包容的经济全球化，为世界发展繁荣持续注入新动力。

中国出口增速创下2月以来最高水平，凸显贸易失衡程度进一步加剧。中国海关总署星期三（10月14日）发布数据显示，中国9月以美元计价的出口同比增速达到 36.3%，创下2026年2月以来的最高水平，单月贸易顺差更是达到1335亿美元（1711.9亿新元 ），创下历史单月新高。