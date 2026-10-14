据知情人士透露，欧盟正与中国谈判，寻求解除中国对德企辛德豪瑟材料的制裁。这家公司是荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）的重要供应商，若制裁持续，公司未来几个月内可能倒闭。

作为交换，欧盟将解除对一家中国企业实施的贸易限制。欧盟指控这家企业协助俄罗斯对乌克兰发动战争。

彭博社星期三（10月14日）引述消息报道，辛德豪瑟材料（Sindlhauser Materials GmbH）依赖中国供应稀土和关键矿产。被列入出口管制名单后，公司的供应链受到冲击。公司此前几乎没有采取措施分散供应来源，也未降低对中国原材料的依赖。

今年7月，欧盟公布第21轮对俄制裁后不到一天，中国随即对包括辛德豪瑟材料在内的14家欧盟实体实施出口管制，禁止它们取得原产自中国的两用物项。

辛德豪瑟专门为半导体及其他行业提供精密制造和先进涂层服务。

报道称，北京将一家原本鲜为人知的德国企业列入制裁名单，反映出中国正试图摸清欧洲经济供应链中的关键薄弱环节。

了解此事的官员透露，中国在过去一年半里一直在摸查全球供应链，尽可能搜集相关信息，因此得以识别出一家位于巴伐利亚州、规模不大的企业，并确认它是全球最重要的晶片设备制造商之一阿斯麦的供应商。

据悉，欧盟贸易专员谢夫乔维奇上周访华会见中国商务部长王文涛时，双方就曾讨论以解除对一家中国企业的贸易限制，换取中国解除对辛德豪瑟材料制裁的方案。双方同意下来分享更多信息，并就出口限制提前互相通报。

知情人士判断，双方各解除对一家企业限制的安排，未来或成为处理类似争端的先例。预计欧盟将先采取行动，之后中国才会解除对这家德国企业的限制。