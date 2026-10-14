美国学者指出，美国自二战以来一直是世界第一，中国崛起对美国的挑战不是小事，即便美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面，两国合作将会是有限的。

美国哈佛大学费正清中国研究中心前执行主任艾鼎德（Dorinda Elliott），星期三（10月14日）在远见高峰会围绕大国博弈下的美陆台关系专题论坛上指出，美国的国家神话是建立在世界第一的概念上，而中国的崛起“好像是在威胁一个国家的整套神话、信念与自我认同”，因此美国一些政治人物刻意煽动民众对中国的恐惧。

她认为，历经数十年惊人经济增长的中国，也是长久以来首次感到自豪，政府也常利用民族主义提醒人民所谓的“百年耻辱”，并指责美国企图压制中国。

艾鼎德说，过去美国曾视中国发展为双赢，如今却因中国日益强大，而视其为威胁，因此即便特朗普和习近平会面，两国关系短期内不太可能出现根本改善。

她说：“我们最多只能期望，明智的领导人能够引导我们度过这段紧张而艰难的时期，美中合作将会是有限的。”

在此情况下，她建议台湾必须非常务实，必须让自己成为对美国“有用的伙伴”；同时，台湾不能做出任何激怒中国大陆、刺激北京对台采取行动之事。

艾鼎德举例说，台积电到美国投资设厂是明智之举，在经济上可能没有好处，但在政治上，“这很有象征性的作用”。

参与同场讨论的美企科克兰资本董事长杨应超也指出，台积电赴美投资成本至少是台湾的两倍以上，从经济角度并不合理，但这是基于台湾安全考量而不得不采取的做法。

但他提醒，台积电到美国投资2650亿美元（3394亿新元），占台湾今年地方生产总值（GDP）的27% ，达到台湾政府预算的三倍，对台湾本土投资与就业的确有负面影响。杨应超强调：“台湾必须维持至少两个世代的技术领先，把研发的根留在台湾。”

艾鼎德并建议，台湾应持续在全球参与从公共卫生到人工智能（AI）议题的讨论。她说，台湾最大的优势，在于成熟的现代社会与蓬勃发展的民主制度，“台湾必须把自己的故事说得更清楚”。

主持会议的台北论坛基金会董事长苏宏达总结时说，世界各国都有凝聚民族认同的国家神话，也可能因此与邻国产生冲突，化解之道在于“倾听彼此的故事”；台湾人要学会说故事，而且要把故事说给美国、大陆和全世界听。

《远见》星期三也在会上发布《2027企业主风险认知关键报告》。调查显示，六成台湾企业主对2027年抱持乐观态度，但有37.7％认为地缘经济冲突是全球最大风险。对于台海局势，逾四成企业认为台海开战“几率各半”，逾五成企业最担忧“被断链”，但同时有54.7％企业尚未制定应对台海战争的营运计划。