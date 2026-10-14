中国首艘航母辽宁舰时隔近四个月再率编队赴西太平洋展开训练。受访军事专家研判，这与解放军本周从南到北六处海域的大范围密集演训相关，旨在针对美日同盟并突破第一岛链。

中国海军星期三（10月14日）早上宣布，辽宁舰编队当天赴西太平洋海域开展训练，并称这是根据年度计划组织的例行训练，旨在检验和提升部队实战化训练水平，不断提高履行使命能力，不针对特定国家和目标。

不过，联合新闻网等台湾媒体则解读，自台湾总统赖清德上星期六（10日）发表双十演说后，解放军近日动作频密。

浙江温州、江苏盐城两地海事局上星期四（8日）起公布东海、黄海两处海域的航行警告后，广东湛江、河北秦皇岛、辽宁大连、海南三亚四地海事局上星期六也陆续通报，星期一（12日）分别在南中国海、渤海、黄海的四处海域演训，其中在南中国海的军事训练长达九天。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时研判，解放军本周开始在六处海域密集演训，与辽宁舰赴西太平洋有关联，两者“应该是解放军一系列大型演练中的一部分，而且是实兵实弹，出动辽宁舰参与这次军事演练。航空母舰实际出动，震慑效能还是很强的”。

赖清德上星期六在演说中批评中国大陆持续以军事与灰色地带行动施压，企图改变台海现状。大陆国台办发言人陈斌华星期三在例行记者会上批评，台湾民进党不断进行各式各样“台独”挑衅行径，煽动两岸对立对抗，“台独挑衅一日不止，对其打击就一刻不停”。

辽宁舰上次赴西太平洋开展训练是5月19日，时逢赖清德520就职两周年前夕。在40多天的实战化训练中，航母编队进行远海战术飞行、实弹射击、支援掩护及综合救援等科目演练。中国军方当时称，训练期间曾遭日本舰艇和飞机多次近距离跟踪监视、滋扰挑衅。

另一方面，美国和日本预计下星期一（19日）将举行为期10天的“利剑”联合军事演习，期间首次将新型反舰导弹系统部署至日本冲绳县与那国岛，距离台湾仅约110公里。

宋忠平说：“这次辽宁舰在西太平洋演练，一方面是针对赖清德，另一方面确实也是针对美日军事同盟。”他指出，解放军对台军事斗争准备的最大威胁，实际上就是来自美日军事同盟。

宋忠平也说，辽宁舰升级改进后再次参加大规模军事行动相关演练，预计“需要配套一些特殊的科目，包括新型舰载机等，都应该成为重要的演练科目”。