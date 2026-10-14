曾长期在中国发改委任职的中国科学院科技创新发展中心原党委副书记、主任伍浩被“双开”并移送司法。官方通报指其靠上市项目审核、重点企业资质评审方式敛财。

中央纪委国家监委星期三（10月14日）通报，对中国科学院科技创新发展中心原党委副书记、主任伍浩严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，伍浩丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项；廉洁底线失守，违规收受礼金。

通报还称其“贪欲膨胀，以权谋私，大搞权钱交易”，利用职务便利为他人在投资项目审批、上市项目审核、重点企业资质评审等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，依据有关规定，开除伍浩中共党籍和公职；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

延伸阅读 中科院科技创新发展中心主任伍浩被查

伍浩今年55岁，长期任职国家发改委，曾任国家发改委高技术司司长、国家发改委副秘书长等职。2025年1月伍浩从国家发改委转到中国科学院，出任创新发展中心主任、党委副书记。今年4月官宣被查。

同一天，中纪委国家监委也通报了四川省成都市人大常委会原党组书记、主任包惠被开除党籍的消息。

据财新网报道，至此，2026年已有50名中管干部被处分并移交司法。