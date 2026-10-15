中国近期密集推出财政、货币、房地产和消费政策，力争实现全年4.5%至5%的经济增长目标。在经济增速放缓、出口面临中欧贸易摩擦等外部风险的背景下，提振内需的紧迫性上升。

中国上半年经济增长4.7%，第二季增速从第一季的5%放缓至4.3%。第三季及前三季经济数据预计下星期公布。国际货币基金组织（IMF）星期二（10月13日）将中国今年经济增长预测从4.6%下调至4.5%。

受访学者指出，今年是中国“十五五”（2026年至2030年）开局之年，月底还将召开中共二十届五中全会，官方须争取在今年最后两个多月推动经济增长，以实现全年目标。“若第一年未能达标，后续信心可能进一步受挫。”

当前政策的关键考验在于，能否转化为居民消费和企业投资等实际需求。

财政、货币、房地产政策接连出台

中国国务院上月底召开常务会议，要求加大宏观政策逆周期调节力度，研究推出增量政策，重点涉及稳定房地产市场、促进就业和增加居民收入。

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财政部10月9日宣布，安排使用5500亿元（人民币，下同，1050亿新元）地方政府债务结存限额，其中3000亿元分配给县区，以增强基层财政保障能力；2500亿元用于扩大有效投资，优先保障在建项目。这笔资金来自此前核定但尚未使用的债务限额，并非新增债务限额。

货币政策方面，中国人民银行9月29日增加科技创新、技术改造、支农支小及民营企业相关再贷款额度，并将抵押补充贷款利率从1.75%下调至1.5%。

房地产方面，中国从10月1日起实施为期一年的购房贷款贴息政策，对符合条件的首套住房商业贷款提供年化1个百分点的补贴，贷款本金上限为100万元，最长补贴五年。消费品以旧换新政策继续实施，官方也提出促进就业、增加居民收入。

这一系列措施侧重盘活现有资金、引导资源投向重点领域，并非全面、大规模的刺激。

消费疲弱 债务压力制约政策效果

中国国庆七天假期国内出游8亿2600万人次，总花费约7384亿元，但人均每次出游消费约894元，同比下降1.9%，为2022年以来同期最低。国庆档票房约11亿6000万元，同比下跌36.6%，创2014年以来同期最低水平。

野村证券分析，低线城市人口持续流出，居民对房价前景缺乏信心，房贷贴息对提振住房销售的作用可能有限。

《华尔街日报》10月12日报道，按该报引用的统计口径，中国非金融部门信贷规模在2025年超过国内生产总值（GDP）的300%，较2019年底上升约60个百分点。报道指出，资金流向需求不足的工厂和住宅项目，加剧产能过剩与价格竞争，压低企业利润和工资；企业转向出口消化过剩产能，又加剧贸易摩擦。

《金融时报》10月11日报道，地方政府债务利息支出自2014年以来年均增长约16%，中央与地方政府2026年的债务利息支出预计合计达1.4万亿元，进一步增加财政负担。

香颂资本执行董事沈萌接受《联合早报》采访时指出，地方政府收入减少、债务负担加重，确实会限制日常支出，但不能直接等同于中央政府推出全国性刺激政策的空间受限。

沈萌认为，中国经济的核心问题是供给与消费需求错配。若居民消费能力和信心不足，继续向生产端提供优惠政策只会扩大产能，却难以消化；提振内需须提高居民收入、保障就业并改善未来预期。

产业转型也面临两难。沈萌分析，硬科技与传统产业都需要政策支持，传统产业尤其承担大量就业和社会责任，不能轻易放弃，“长板要拉，短板也要拉”。

他认为，传统产业应调整产能、提高效率和增加附加值，新兴产业则须加快发展、创造增量；中国人口规模庞大、区域发展不平衡，产业转型需要时间，出口能为国内调整争取空间，贸易摩擦却增加转型难度。

新刺激力度或属中等规模

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬向本报分析，中国未来两个月仍可能推出新刺激措施，但不会采取“大水漫灌”式刺激，而是通过定向财政和货币政策兼顾增长与结构调整。他预计，新增政策力度可能属中等规模，或在中共五中全会之后出台。

谈及内需不足时，顾清扬说：“中国的需求问题不能只是从需求角度解决，而要从供给和需求双方相互作用的角度来解决消费不足的问题。”

他认为，改善营商环境、降低企业税收和社保等经营负担，有助企业扩大投资、创造就业，进而增加居民收入。人工智能应用也有助降低成本、提高效率，“把整个经济蛋糕做大了，就需要更多劳动力”。

对于地方财政，顾清扬指出，房地产低迷导致土地出让收入减少，部分地方融资平台投资回报不高也加重偿债压力；解决问题须拓展土地收入以外的财源，并重新厘清中央与地方的事权、财权。

顾清扬预计，中国今年全年经济增长至少可达4.5%，但可能不超过4.7%，较理想结果是4.6%。沈萌则认为，官方最终公布的数据可能接近5%，但即使达到5%增长，“就像去年，普通人也没有觉得经济有增长”。