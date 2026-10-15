知情人士透露，欧盟正与中国磋商，希望中方放宽威胁Sindlhauser Materials GmbH存续的制裁措施，这家规模不大的德国公司是阿斯麦供应链上的企业。

据彭博社报道，知情人士称，作为交换，欧盟将取消针对一家未具名中国企业的贸易限制。该企业此前被指协助俄罗斯对乌克兰的战争。因磋商未公开，知情人士要求匿名。

今年7月，为回应欧盟第21轮对俄制裁，北京对Sindlhauser以及另外13家欧洲企业实施制裁。Sindlhauser是一家德国小型企业，专门为半导体等行业提供精密制造和先进涂层服务。

欧盟在该轮制裁中，也将多家中国实体列入名单，理由是这些企业据称向莫斯科提供可用于制造武器的关键零部件。被列入欧盟和中国相关名单的企业均受到出口管制限制。

知情人士称，Sindlhauser依赖来自中国的稀土和关键矿产供应，如果中国的制裁继续维持，该公司可能在未来几个月面临倒闭风险。这家德国公司是阿斯麦供应链的一部分。

报道称，对这样一家原本并不知名的企业采取制裁，显示出中国正在深入了解欧洲经济体系中的关键薄弱环节。

一名欧盟官员表示，欧盟已开始讨论是否可能将部分实体从相关清单中移除，这些实体分别被中国列入出口管制框架下的清单，以及被欧盟依据自身法规列入清单。这名官员表示，欧盟方面如要将相关实体移出清单，需要获得所有成员国一致同意。