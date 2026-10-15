美国苹果公司正准备在中国大陆推出旗下人工智能（AI）平台。此前漫长的监管审批延迟，使苹果的AI功能迟迟未能进入这个至关重要的市场。

彭博社星期三（10月14日）引述知情人士透露，iPhone制造商苹果公司计划于12月在大陆地区推出Apple智能，作为即将发布的iOS 27.3更新的一部分。此次发布将包含两年前率先在美国面向iPhone、iPad和Mac推出的AI功能。

知情者称，此次发布将不包括新版Siri AI助手，以及苹果今年宣布的其他功能。

苹果7月已获得在中国推出Apple智能的初步批准，但近期就正式面向消费者推出该服务与中国工业和信息化部进一步沟通。

苹果为在中国推出Apple智能已筹备多年。公司一度认为可以在2025年5月发布，但随后推迟至2025年底，跟着再次推迟至今年春季。在此期间，中国政府的审批进程一直让苹果难以掌握进展。

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为获得审批，苹果引入了与中国阿里巴巴集团合作开发的合规护栏，其中包括一个可供政府持续审核、批准AI模型更新的过滤机制。此外，苹果还正与百度合作开发搜索及Siri相关功能。

苹果9月29日已获得中国相关许可，允许近期发售的iPhone支持Apple智能及阿里AI模型的使用，包括通义万相和通义千问。