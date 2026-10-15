中国新茶饮品牌茶百道称，正就被停牌事宜寻求法律意见并全力配合调查。

综合澎湃新闻和快科技报道，茶百道星期三（10月14日）晚间在港交所发布公告称，公司董事会注意到，香港证监会已于2026年10月13日指令香港联交所自2026年10月13日上午9时正起暂停公司H股买卖。

香港证监会表示，茶百道的首次公开发售可能曾被人为操纵，以营造对股份需求的假象。

茶百道称，公司董事会高度重视此事，并坚信遵守所有适用于本公司的法律及法规至关重要。因此公司正就该指令紧急寻求法律意见，并将努力处理及解决香港证监会关注的事项。

茶百道续称，公司承诺全力配合香港证监会处理其任何关注事项，并将适时另行刊发公告。公司确认，集团的业务营运维持正常，且截至本公告日期，集团的业务营运并无发生重大变动。

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公告还指出，根据证监会的指令，茶百道公司股份买卖将继续暂停直至另行通知为止。公司股东及潜在投资者在买卖公司证券时务请审慎行事。

另据证券时报报道，恒生指数公司星期三晚间发布公告称，茶百道在香港联合交易所上市的股份受监管机构调查而停牌，其公司股份将从恒生指数系列中剔除。上述变动将于10月23日起生效。

香港证监会星期二（10月13日）在官网公告，该会高度关注茶百道的首次公开招股（IPO）可能曾被人为操纵，意图就茶百道的股份需求营造非真实表象，因此已根据上市条例指示联交所在当天上午9时正起暂停四川百茶百道实业股份有限公司（茶百道）的股份交易。