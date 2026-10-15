非洲中南部国家赞比亚部分对华铜出口，将从明年起使用人民币结算。

据彭博社报道，赞比亚是非洲第二大铜生产和出口国。赞比亚央行行长丹尼·卡亚亚（Denny Kalyalya）星期二（10月13日）在曼谷举行的国际货币基金组织（IMF）年会期间受访时说，这一安排将率先在目前已在赞比亚使用人民币缴纳税款的中国矿业企业中推行。

卡亚亚说：“这是一个起点。我们也希望未来新增贷款能够以人民币计价。这将带来很大的帮助。”

他称，赞比亚正与中国商讨货币互换事宜。充足的资金流动是实现互换的关键。

卡亚亚补充说，对华铜出口采用人民币结算将有助于落实上述计划，同时减少使用美元产生的货币兑换成本，并减轻赞比亚本币克瓦查的汇率波动。

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报道称，越来越多的非洲国家在与中国的经济往来中开始使用人民币。目前，加入人民币跨境支付系统（CIPS）的非洲金融机构数量正在增加。CIPS是中国建立的以人民币为基础的跨境支付清算系统，被视为不同于环球银行金融电信协会（SWIFT）国际支付体系的替代方案。

彭博社今年1月报道，在赞比亚运营的中资矿企开始以人民币支付特许权使用费和税款，这是非洲大陆对人民币接受度日渐提高的最新迹象。

赞比亚央行去年12月底日回复电邮询问时表示，使用人民币进行相关支付始于10月。赞比亚是首个确认接受以人民币缴纳矿业税费的非洲政府。