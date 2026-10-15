中共成都市委原副书记、原市长王凤朝涉嫌受贿，被检察机关提起公诉。

据央视新闻报道，记者星期四（10月15日）从中国最高人民检察院获悉，四川省成都市委原副书记、市政府原市长王凤朝涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对王凤朝作出逮捕决定，并指定由湖南省长沙市人民检察院审查起诉。长沙市人民检察院已向长沙市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控，王凤朝利用担任四川长虹电子集团有限公司空调产品事业部部长、副董事长，四川长虹电器股份有限公司副总经理、副董事长、常务副总经理、执行总裁、总经理，四川省内江市政府党组成员、副市长，四川省国有资产监督管理委员会副主任，四川发展（控股）有限责任公司党委书记、董事长，四川省政府党组成员、副省长，四川省成都市委副书记、市长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，王凤朝今年60岁，四川中江人，早年长期在大型国有企业长虹电子集团任职，曾任长虹电器股份公司副董事长、执行总裁。2005年，王凤朝步入政坛，出任四川省内江市副市长；2007年任四川省国资委副主任；2010年重返企业，先后担任四川航空集团有限责任公司副董事长、总经理、董事长、党委书记等职。2015年，王凤朝出任四川发展（控股）有限责任公司董事长、党委书记。

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2019年，王凤朝任四川省副省长，官至副部级；2020年获任成都市委副书记、副市长、代市长等，并于同年9月当选成都市长。去年11月26日，王凤朝官宣被查。今年6月，他被双开（开除中共党籍和公职）。