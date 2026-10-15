韩国半导体巨企SK海力士据报在美设厂，以对华输出更多美制晶片设备为前提。

路透社星期三（10月14日）引述两名知情人士称，SK海力士正寻求华盛顿批准，向中国出口更多在美国制造的晶片设备，并以此为在美设厂增产的前提。

美国特朗普政府向SK海力士和三星电子等外国晶片制造企业施压，要它们在美国设厂，以重建美国制造业产能和制造更多就业机会。

在全球存储晶片短缺推高售价的背景下，SK海力士美国子公司Solidigm想在母公司大连厂未使用空间安置新设备制造NAND闪存晶片。

NAND闪存适合用于大容量数据存储，如安置在人工智能和云计算数据中心的固态硬盘（SSD）。

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大连NAND闪存工厂使用美国主要半导体设备制造商泛林集团、应用材料和科磊所制造的设备。

Solidigm希望美国批准它们向大连厂出口额外设备，并以此为在美国开设NAND闪存厂的条件。这一消息不曾被报道过。

SK海力士未立即回应置评请求，Solidigm拒予置评。美国商务部也未回复置评请求。

彭博社上月引述知情人士称，Solidigm正考虑最快于明年在美国进行首次公开售股（IPO）。

另外，路透社也引述部分知情者称，此次上市可能使Solidigm的估值达到1500亿美元（1922亿新元）。