连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的新鸭绿江大桥，在建成近12年后，星期四（10月15日）终于正式开通。悬挂中国国旗的卡车在桥上排队，等待通关。

综合路透社、法新社、央视新闻报道，全长3公里的新鸭绿江大桥及中国一侧的海关设施，过去几天逐渐忙碌起来。星期四，悬挂中国国旗的卡车在桥上等候过境。

法新社记者在现场看到，上午接近中午时，悬挂中朝两国国旗的卡车开始双向通行，部分朝鲜车辆还装饰着鲜花。

当天，数百名民众也聚集在中国一侧可以俯瞰大桥的道路旁，见证大桥正式开通。

在中朝边境城市丹东，一名与朋友带着狗前来观看大桥开通的不具名女子说：“太棒了……已经过去10多年了。这对生意肯定会有好处。”

法新社引述来自朝鲜的研究员安灿一说，他预计每天将有数百辆车通过这座大桥。

他说：“这座大桥可能成为中国大量商品和资源流入朝鲜的通道，为朝鲜经济带来显著提振。”

新鸭绿江大桥全长3026米，为双向四车道公路桥梁，由中国斥资约22亿元人民币（4.2亿新元）兴建。2014年主桥竣工后，却因朝方连接道路及口岸设施建设滞后，始终未能通车。

新鸭绿江大桥正式开通，也反映中朝关系持续改善。过去一年，中朝两国领导人已举行两次峰会。