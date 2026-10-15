中国两家企业涉发布滴露物化女性广告，合计被罚款超100万元人民币（19万新元）。

中国国家市场监督管理总局星期二（10月13日）在官网介绍，该局今年在全国范围内组织开展户外广告导向问题专项治理、低俗广告专项清理整治等工作，依法严肃查处使用国家机关名义或者形象、以低俗擦边内容博眼球、宣扬封建迷信以及其他违背社会良好风尚的违法广告，加强对主要互联网平台企业的合规指导，督促指导其拦截、清理涉导向违规素材17.5万条。

2026年前三季度，中国市场监管部门共查办广告违法案件33754件，罚没金额1.65亿元人民币。

市监管总局也公布七起涉导向违法广告典型案，当中包括上述两家违规企业。

据公告，上海市市场监管局经查发现，上海曼伦商贸有限公司（广告主）与广西瞬视信息科技有限公司（广告经营者）约定，共同设计、制作、发布“滴露衣物消毒液”广告宣传视频。

广告中含有“我可以不是第一次，但我未来的老婆可不行”等物化女性的内容，违反了“广告不得含有性别歧视的内容”“广告不得妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚”等有关规定。

上海市市场监管局今年9月依据中国《广告法》有关规定，对上海曼伦商贸有限公司作出罚款80万元人民币的行政处罚，对广西瞬视信息科技有限公司作出罚没款合计26.5万元人民币的行政处罚。

英国快消巨头利洁时旗下的清洁护理品牌滴露（Dettol），今年5月在中国市场发布的一则短视频广告引发“物化女性”争议。滴露为此致歉，承诺将重建内容审核机制。