连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的新鸭绿江大桥星期四（10月15日）开通。中国总理李强说，大桥开通不仅将有力促进两国经贸合作，也必将成为象征中朝传统友谊的新地标。

据新华社报道，李强星期四在新鸭绿江大桥开通仪式上发表视频致辞。李强说，新鸭绿江大桥是中共总书记习近平和朝鲜领导人金正恩共同关心推动的重要跨境基础设施项目。

李强称，在双方共同努力下，大桥顺利开通，不仅将有力促进两国经贸合作，也将进一步密切双方人员往来、拉紧两国人民之间的感情纽带，必将成为象征中朝传统友谊的新地标。

李强表示，中朝是山水相连的社会主义友好邻邦。当前，在两党两国最高领导人战略引领下，中朝关系正在进入新阶段、开启新篇章。

李强也提到，习近平称，无论国际形势如何变化，中国党和政府高度重视中朝传统友好的坚定立场不会改变，对金正恩领导朝鲜社会主义事业的坚定支持不会改变，维护中朝双方共同利益和良好战略环境的坚定决心不会改变。

李强还说，中国愿同朝鲜一道继续努力，贯彻落实好两党两国最高领导人重要共识，加强战略沟通，夯实政治互信，拓展务实合作，密切多边协调，推动中朝关系不断深化发展。

新鸭绿江大桥全长3026米，为双向四车道公路桥梁，由中国斥资约22亿元人民币（4.2亿新元）兴建。2014年主桥竣工后，却因朝方连接道路及口岸设施建设滞后，始终未能通车。