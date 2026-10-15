中国驻沙特大使馆再发安全提醒，称局势可能进一步恶化，提醒中国公民牢固树立风险防范意识。

据中国驻沙特大使馆微信公众号消息，星期四（10月15日），大使馆发布关于当前沙特局势的安全提醒。

中使馆称，连日来，沙特利雅得、达曼等地机场和重要设施持续遭导弹和无人机袭击，造成重大损失和人员伤亡。利雅得哈立德国王国际机场目前仍无恢复运营确切信息，多地机场航班大面积异常。一些城市内民房因拦截导弹碎片落入导致人员和财产损失。多地学校改为线上授课，部分企业要求居家办公。局势还有可能进一步恶化。

中国驻沙特使领馆再次提醒在沙中资机构和中国公民牢固树立风险防范意识，注意以下事项：

密切关注形势发展和沙有关部门发布的公告和警报，以及中国驻沙使领馆发布的安全提醒；减少非必要外出，远离机场、石油设施、军事基地等敏感地区；保持冷静，确保人身安全。收到警报或遇紧急情况，及时采取就地避难等措施；严格遵守当地法律法规，切勿拍摄、发布或传播任何与沙特政府机关和军事单位、外国使领馆、军事活动或遭受袭击等相关照片和视频。

有乘飞机出行计划的旅客请与有关航司保持密切联系，以免影响行程。拟来沙特转机的中国公民慎重考虑当前沙航空状况。发生争议时保留好相关证据，理性维权；拟陆路赴第三国人员请注意有关国家入境规定，携带好重要证件。长途行车务必注意交通安全，遵守交通规则。

综合外电报道，也门胡塞武装星期三证实，他们使用大量弹道导弹、巡航导弹和无人机，袭击沙特阿美在宰赫兰的设施和位于利雅得的一座炼油厂，以及哈立德国王国际机场。胡塞武装说，未来几天会继续打击沙特机场和石油设施。