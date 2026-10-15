粤港澳游艇自由行“粤艇南下”星期五（10月16日）迎来首航。香港海事处处长王世发介绍，已有五艘中国大陆游艇获批赴港。

综合香港电台、网媒“香港01”和香港新闻网报道，王世发星期四（10月15日）在一档电台节目上说，海事处电子业务系统早前收到五艘大陆游艇申请星期五赴港，当局已批准有关申请，这些游艇只需完成大陆通关手续要求便能赴港。

针对“粤艇南下”的停泊安排，当局共划出五个指定锚泊区。在被问及会否设定每日赴港配额时，王世发以40米长的游艇为例说明，指五个锚泊区合计可提供115个泊位，目前所提供的数量已相当足够，因此无需设立配额制度。

他也提到，海事处设有动态监察系统，能够实时掌握游艇情况，防止锚泊区过度挤拥，造成航行安全隐忧；而游艇上的自动识别系统及无线电通话，有助处方监察游艇去向及沟通。

王世发指出，目前有300名大陆船长已完成相关培训并通过考试，课程重点旨在让这些船长掌握香港水域情况，包括航道分布及航速限制区等，尤其要了解渡轮等高速船的航线。

王世发强调，海事处将加强海上巡逻力度，若发现有游艇违法，一定会严正执法，情节严重者将作出检控。倘若涉事游艇在处方采取行动前已离开香港范围，处方将主动通知大陆相关监管机构作进一步跟进。

“粤艇南下”星期三（10月14日）已接受申请，广东籍游艇如有意南下香港，游艇船东或船长最早可于到港前30日办理跨境手续，并须于抵港前最迟30小时及离开大陆水域前四小时分别完成香港及大陆的网上申报，便可扬帆香港。

“港艇北上”已于今年6月推出，让前往粤港澳大湾区大陆九市的香港游艇船主更便宜和便捷地办理跨境手续。